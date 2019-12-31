مصر | ضبط عاطل بالبحيرة بحوزته 40 ألف قرص "تامول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بالبحيرة بحوزته 40 ألف قرص "تامول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لإتجاره بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، واتخاذ التدابير الأمنية كافة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالقرب من الطريق الدولي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزته 40000 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالي 2 مليون و800 ألف جنيه تقريبا.

