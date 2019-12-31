مصر | في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 127 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 127 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أولا: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 49 قطعة سلاح ناري، بحوزة 44 متهما وذلك على النحو التالي:
5 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 طبنجات، 23 فرد محلي، 221 قطعة سلاح أبيض
187 طلقة مختلفة الأعيرة.
ثانيا: في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 53888 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
213 حكم جناية، 17189 حكم حبس جزئى، 3102 حكم حبس مستأنف، 25289 حكم غرامة، 8095 حكم مخالفة.
ثالثا: في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 23 حادثا متنوعا.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 127 قضية مخدرات بحوزة 132 متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23،973 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 7،250 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 671 جراما ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جراما ).
كمية من مخدر فرجينيا وزنت ( 250 جراما ).
كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 44 جراما ).
كمية من مخدر الفودو وزنت (250 جراما).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 210 جرامات).
عدد (42989) قرصا مخدرا.
في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (355) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (20 سيارة).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27255) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.