مصر | في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 127 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 127 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية صباح اليوم، حملات مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العملية الأمنية وتأمين المديريات على مختلف نطاقها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



أولا: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 49 قطعة سلاح ناري، بحوزة 44 متهما وذلك على النحو التالي:

5 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 طبنجات، 23 فرد محلي، 221 قطعة سلاح أبيض

187 طلقة مختلفة الأعيرة.



ثانيا: في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 53888 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

213 حكم جناية، 17189 حكم حبس جزئى، 3102 حكم حبس مستأنف، 25289 حكم غرامة، 8095 حكم مخالفة.



ثالثا: في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 23 حادثا متنوعا.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 127 قضية مخدرات بحوزة 132 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23،973 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 7،250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 671 جراما ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جراما ).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت ( 250 جراما ).

كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 44 جراما ).

كمية من مخدر الفودو وزنت (250 جراما).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 210 جرامات).

عدد (42989) قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (355) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (20 سيارة).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27255) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

