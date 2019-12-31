مصر | بالصور.. ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة.

وأوضحت، أنه عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديريتي أمن الإسماعيلية والدقهلية، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بأماكن تواجدهم، حيث تم ضبط المتهم الأولن عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية حال تواجده بطريق (الإسماعيلية-السويس) سرابيوم بدائرة المركز، وبحوزته (5) قالب حجري لمخدر الهيروين وزنت (1،250) كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.



وكما تم ضبط المتهم الثاني، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وذلك حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو، بدائرة قسم شرطة جمصة (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (4) أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت (1) كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

