أخبار مصر | "31 عاما داخل صندوق حديدي".. التدخل السريع ينقذ أربعينيا بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "31 عاما داخل صندوق حديدي".. التدخل السريع ينقذ أربعينيا بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجاب فريق التدخل السريع بالقاهرة، لبلاغ ورد عن وجود شاب أربعيني يتخذ من صندوق حديدي مأوى له بأحد الشوارع المؤدية لميدان التحرير.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان الشاب، وتبين أنه يدعى "خالد. م. ر"، ويبلغ من العمر ٤٦ عاما قضى منها ٣١ عاما في الشارع بعد أن توفى والديه وخرج للشارع ليواجه مصيره وحيدا بلا مأوى تكفل برعايتة صاحب كشك بيع صحف أمام سنترال باب اللوق والذي سمح له بالإقامة داخل صندوق حديدي ويقوم أحد أفراد أمن السنترال بغلق الصندوق عليه حتى الصباح.

ونجح الفريق بعد بمحاولات عديدة لإقناعة باستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعليه تم استقبالة بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كافة أوجة الرعاية وإعادة تأهيلة ودمجه في المجتمع مرة أخرى.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.