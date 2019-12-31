أخبار مصر | أول رد لـ"التعليم" عقب طعن طالب داخل مدرسة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد لـ"التعليم" عقب طعن طالب داخل مدرسة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فتح تحقيق عاجل، فيما حدث صباح اليوم الثلاثاء، من طعن لطالب داخل لجنته الامتحانية بالدقهلية.

وقال "مجاهد" في تصريحات إلى "الخليج 365"، إنه على تواصل مع المديرية؛ لمعرفة حقيقة الموضوع وتفاصيله والتحقيق فيه.