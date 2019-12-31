أخبار مصر | قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن السيارات المتهالكة بالشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن السيارات المتهالكة بالشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، برفع السيارات المتروكة والمهملة كافة، بالشوارع كل في نطاق حيه، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق، على أن يتم إيداع السيارات، مخازن المحافظة المخصصة لذلك، بطريق الأتوتوستراد.

وتابع "عبدالعال" أنه لن يتم رد السيارة لمالكها، إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية، وسداد الغرامة المقررة، وفي حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة، يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني، بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.