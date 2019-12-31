أخبار مصر | بـ5 جنيهات فقط بدلًا من 65.. حديقة الحيوان تفتح أبوابها للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5 جنيهات فقط بدلًا من 65.. حديقة الحيوان تفتح أبوابها للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتح حديقة حيوان الجيزة، أبوابها يوم الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٠ للجمهور، وذلك احتفالًا بأعياد الإخوة الأقباط، وبالعام الميلادي الجديد.



وقالت الحديقة في بيان لها، إن الأسعار العادية للتذكرة ٥ جنيهات فقط، بدلًا من 65 جنيهًا للفرد، وذلك تسهيلًا على المواطنين في الأعياد والمناسبات، باعتبارها أحد متنفسات الحدائق العامة التي يقصدها الأطفال والكبار.

وهنأت حديقة الحيوان في بيانها، اليوم، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

Advertisements

واستعدت حديقة حيوان الجيزة، لاستقبال الزوار خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ وذلك لمواجهة الازدحام، ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر وفتحها جميعًا منذ الساعة السابعة وبعدد ٩ منافذ، لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين.

وانتهت الحديقة من جاهزية المسطحات الخضراء، وحظائر الحيوانات بالحديقة، والطرق، والبرك، والنافورات، ودورات المياه، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة، ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة، ومديرية الأمن، ومرفق الإسعاف، لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، وزيادة البوابات الإلكترونية، وأجهزة كشف المعادن، حفاظًا على أمان الزوار.

وقامت إدارة الحديقة بإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء، والعاملين بحديقة الحيوان، وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام، والمحافظة على الحيوانات، ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها، وتقرر تشغيل قطارين ترفيهيين لراحة الزائرين، والتنقل داخل الحديقة.