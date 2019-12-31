أخبار مصر | "مخيمر" وكيلا لـ"علوم بنين الأزهر" بالقاهرة

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وحصل "مخيمر" على بكالوريوس العلوم شعبة الرياضيات، بجامعة عين شمس 1984م، بتقدير "ممتاز"، ثم ماجستير في العلوم رياضيات - وحصل "مخيمر" على بكالوريوس العلوم شعبة الرياضيات، بجامعة عين شمس 1984م، بتقدير "ممتاز"، ثم ماجستير في العلوم رياضيات - رياضة تطبيقية- بجامعة الازهر 1990م، ومنح الدكتوراه (الفلسفة) في العلوم 1994م، ثم رقي إلى درجة أستاذ مساعد في 2004م، ثم حصل على درجة الأستاذية في 2010م.

وعين وكيلا لكلية العلوم الجديد معيدا بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الأزهر 1986م، ورقي إلى مدرس مساعد عام 1991م، ومدرس بذات القسم 1994م، وأستاذ مساعد في 2004م، ثم رقي إلى أستاذ 2010م.

أشرف مخيمر على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها من الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والعربية، ونشر عددا من البحوث والدراسات وأوراق العمل في الدوريات المحلية والعالمية، وتم اختياره محكما في عدد من الدوريات الدولية المتخصصة في علوم الرياضيات، وعضو في هيئة التحرير لعدد من أهم الدوريات العلمية في مجال الرياضيات التطبيقية.

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور خالد مخيمر، أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة المحلية والدولية خلال مسيرته التعليمية والعلمية، منها جائزة الدولة للتفوق في العلوم لعام 2018 من أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، وجائزة التميز البحثي وجودة النشر من المملكة العربية السعودية.