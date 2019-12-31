أخبار مصر | "الغردقة الدولي" يستعد لاستقبال المشاركين في حفل أفضل لاعب بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغردقة الدولي" يستعد لاستقبال المشاركين في حفل أفضل لاعب بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووضعت إدارة مطار الغردقة الدولي، اللمسات النهائية الخاصة بهذا الاحتفال، حيث تم تزيين المطار باللافتات المخصصة له، واللوجو الخاص بهذا الحدث الرياضي الأهم داخل القارة السمراء، والتي تم وضعها داخل صالات السفر والوصول للتعريف بأهمية هذا الاحتفال الرياضي الأفريقي والترويج له.

أنهى مطار الغردقة الدولي، استعدادته لاستقبال الوفود المشاركة، من كبار نجوم كرة القدم في العالم وأفريقيا، في حفل اختيار أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم، داخل القارة الأفريقية، والمقرر عقده 7 يناير المقبل، بمدينة الغردقة.

وتم تخصيص كاونترات وفرق من العلاقات العامة لتتولى استقبال الوفود المشاركة وإنهاء إجراءات وصولهم بسهوله ويسر.



ووجه الطيار محمد منار، وزير الطيران، بتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال الضيوف المشاركة في الاحتفال، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الحدث، من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر أمام العالم، وبخاصة أن هذا الحدث الرياضي الكبير، يتابعه جماهير كرة القدم على المستوى القاري والعالمي.

ويقام حفل اختيار الأفضل في أفريقيا لعام 2019 لأول مرة بمدينة الغردقة، ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والإفريقية في مجال الرياضة للمشاركة في هذا الحدث السنوي الكبير، وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار اللاعب الأفضل على مستوى أفريقيا.