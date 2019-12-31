أخبار مصر | مصريان يحصلان على 940 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصريان يحصلان على 940 ألف جنيه مستحقات بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية استطاع حل مشكلة مصريين بحصولهما على مستحقاتهما، حيث كان للأول مستحقات تزيد على 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثاني من 7 سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصري.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع. ب" شيف مطبخ، والمواطن "م. ص" رئيس غرف، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أنه بالمتابعة مع عثمان رمضان المستشار العمالي بجدة، أوضح أن المواطنين كانا يعملان بإحدى الفنادق بالمدينة المنورة، وقام مكتب التمثيل العمالي، بتقديم المساعدة والدعم لهما، خلال نظر الدعوى بالهيئة العمالية، ضد الشركة؛ لامتناعها عن دفع مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل تذاكر السفر لكليهما.

وصدر قرار الهيئة الابتدائية لصالحها، وقامت إدارة الفندق بالاستئناف على الحكم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة مع المواطنين، مدعما بالمستندات وعقود العمل، مبينا بداية التعاقد ونهايته، لبلوغهما السن القانونية للتقاعد، حتى صدور القرار وقامت محكمة التنفيذ باستخراج شيكات لكل منهما، بقيمة إجمالية تتجاوز 940 ألف جنيه مصري.