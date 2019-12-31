أخبار مصر | مقترح برلماني بإنشاء متحف جديد بالأقصر

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تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان عن محافظة الأقصر، بمقترح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، بإنشاء متحف أثري جديد في أحضان مدينة الأقصر، ليكون ميلادًا جديدًا شاهدًا على عظمة الحضارة الفرعونية.

وقال النائب، في مقترحه، إن الأقصر زاخرة بكنوزها الآثرية التي لم تكتشف بعد، وفي ظل الاكتشافات الأخيرة أصبحنا في حاجة إلى إنشاء متحف جديد، وهو ما يتناسب أولًا مع توجيهات الدولة والتي أنشأت متاحف جديدة مؤخرًا، كما أنه يتناسب مع هدفها القومي والذي يتجسد في إعادة بناء الإنسان المصري، والذي يعد ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية أبرز مكوناته.

وأوضح إدريس، أن إنشاء متحف جديد في الأقصر سيكون بمثابة نافذة على الحضارة المصرية، وذاكرة للتاريخ، يجمع بين عراقة الماضي وآصالته وشاهدًا على الحاضر، وبمثابة مركزًا علميًا، لافتًا إلى أن المقياس الحضاري للدول يقاس بعدد متحافها، مُشيرًا إلى أن إنشاء متحف أثري جديد في الأقصر أفضل من إقامة معارض مصرية في الخارج، والتي قد يعرض لتلفها مما يفقد قيمتها الآثرية.