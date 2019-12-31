أخبار مصر | إنفوجرافيك.. مشروعات وإنجازات ميناء دمياط في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. مشروعات وإنجازات ميناء دمياط في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أبرز الإنجازات التي تحققت في ميناء دمياط خلال عام 2019.

وشمل الحصاد في ميناء دمياط تنفيذ ما يلي:

•إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 م وساحة خلفية 70 ألف مترمربع وعمق 17 م بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وإرتفاع 12متر.

•بناء لنش مكافحة التلوث مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 12 عقدة ولنش إرشاد مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 20 عقدة بمعرفة جهاز الصناعات بالقوات المسلحة.

•تطوير منظومة امداد السفن بالكهرباء من البر Onshore Power Supply (OPS) بعدد (2) محول متحرك قدرة 500 كيلو فولت أمبير لإمداد السفن المتراكية على أرصفة الميناء لخفض الانبعاثات داخل الميناء وتطبيق مفهوم الميناء الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.