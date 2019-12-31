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أخبار مصر | 6 معلومات عن مدارس التأسيس العسكري التابعة لـ"التعليم"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات عن مدارس التأسيس العسكري التابعة لـ"التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التربية والتعليم، تطبيق التأسيس العسكري داخل المدارس الفنية الصناعية بنين، لإعادة الانضباط لها.

وفي هذا السياق ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن تلك المدارس:


- الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، هو المسئول عن تلك المدارس.
- تم تطبيق التأسيس العسكري فى 27 مدرسة داخل 27 محافظة.
- لا يوجد بهذه المدارس إعادة قيد، ومن يتغيب يحرم من دخول الامتحانات.
- تسعى وزارة التربية والتعليم لتصل مدارس التأسيس العسكري إلى 100 خلال العام المقبل.
- تلتزم المديريات التعليمية بتوفير الزى الخاص بمدارس التأسيس العسكري.

- تعمل تلك المدارس على إعادة الانضباط والانتماء للوطن.

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