أخبار مصر | 6 معلومات عن مدارس التأسيس العسكري التابعة لـ"التعليم"

وفي هذا السياق ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن تلك المدارس:



- الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، هو المسئول عن تلك المدارس.

- تم تطبيق التأسيس العسكري فى 27 مدرسة داخل 27 محافظة.

- لا يوجد بهذه المدارس إعادة قيد، ومن يتغيب يحرم من دخول الامتحانات.

- تسعى وزارة التربية والتعليم لتصل مدارس التأسيس العسكري إلى 100 خلال العام المقبل.

- تلتزم المديريات التعليمية بتوفير الزى الخاص بمدارس التأسيس العسكري.

- تعمل تلك المدارس على إعادة الانضباط والانتماء للوطن.

