أخبار مصر | 6 معلومات عن مدارس التأسيس العسكري التابعة لـ"التعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات عن مدارس التأسيس العسكري التابعة لـ"التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت وزارة التربية والتعليم، تطبيق التأسيس العسكري داخل المدارس الفنية الصناعية بنين، لإعادة الانضباط لها.
- الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، هو المسئول عن تلك المدارس.
- تعمل تلك المدارس على إعادة الانضباط والانتماء للوطن.
وفي هذا السياق ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن تلك المدارس:
- الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، هو المسئول عن تلك المدارس.
- تم تطبيق التأسيس العسكري فى 27 مدرسة داخل 27 محافظة.
- لا يوجد بهذه المدارس إعادة قيد، ومن يتغيب يحرم من دخول الامتحانات.
- تسعى وزارة التربية والتعليم لتصل مدارس التأسيس العسكري إلى 100 خلال العام المقبل.
- تلتزم المديريات التعليمية بتوفير الزى الخاص بمدارس التأسيس العسكري.
- تعمل تلك المدارس على إعادة الانضباط والانتماء للوطن.