أخبار مصر | إنفوجرافيك.. إنجازات النقل البحري في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. إنجازات النقل البحري في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إجمالي الإنجازات التي تحققت في مجال النقل البحري وموانئ البحر الأحمر، خلال 2019، كالتالي:

أولا: قطاع النقل البحري:

أبرز الإجرءات العاجلة التى تم اتخاذها للتطوير خلال عام 2019



مشروع تطوير البنية المعلوماتية لقطاع النقل البحري بتكلفة 18 مليون جنيه.

مشروع إنشاء المقر الجديد لقطاع النقل البحري في سموحة بتكلفة 12 مليون جنيه. مشروع تطوير البنية المعلوماتية لقطاع النقل البحري بتكلفة 18 مليون جنيه.مشروع إنشاء المقر الجديد لقطاع النقل البحري في سموحة بتكلفة 12 مليون جنيه. موانئ البحر الأحمر:

أبرز المشروعات التي تم إنجازها في 2019



1. رفع كفاءة الوحدات العائمة بموانئ الهيئة.

2. الانتهاء من بناء وتوريد قاطرتين بحريتين قوة شد 70 طن بتكلفة 210 ملايين جنيه.

3. مكافحة التلوث البحري وحماية البيئة البحرية.

