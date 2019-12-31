أخبار مصر | الإفتاء: 31 عملية إرهابية تستهدف 10 دول في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: 31 عملية إرهابية تستهدف 10 دول في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في مؤشر الإرهاب عن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر، إنه رصد في هذا الأسبوع 31 عملية إرهابية استهدفت 10 دول حول العالم نفذتها 9 جماعات إرهابية، بالإضافة إلى العمليات التي سجلت ضد مجهول، أسقطت 216 ما بين قتيل ومصاب، في استمرار لتصاعد العمليات الإرهابية للأسبوع الثاني على التوالي من هذا الشهر.



وأشار المؤشر إلى أن تنظيم (داعش) احتل المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية التي نفذت بواقع (12) عملية إرهابية بما نسبته 46% من عدد العمليات الإرهابية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية والبالغ (26) عملية إرهابية، ضربت عملياته كلًّا من سوريا والعراق، إذ إن التنظيم عاد مرة أخرى لتكثيف عملياته الإرهابية في كل من الدولتين، فقد شهدت (سوريا) للأسبوع الثاني على التوالي من هذا الشهر تصاعدًا في عدد العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم بواقع (5) عمليات إرهابية من العمليات الاثنتي عشرة التي نفذها بما نسبته 42%، كما أن التنظيم عاد ليكثف مرة أخرى من عملياته ضد المنشئات والحقول النفطية بهدف تمويل نفسه مرة أخرى مثلما كان يفعل في السابق.



وفي ذات السياق، احتلت سوريا المرتبة الأولى على مؤشر الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع (9) عمليات إرهابية بما نسبته 29% من العدد الكلي للعمليات الإرهابية البالغ (31) عملية إرهابية، بينما حلَّ في المرتبة الثانية (العراق) بواقع (7) عمليات إرهابية نفذها تنظيم (داعش)، بما نسبته 23% من جملة العمليات البالغ (31)، فالتنظيم يتحرك في كل من العراق وسوريا وفقًا لأسلوب جديد يعتمد على السير في مجموعات صغيرة العدد.



وأفاد البيان بأن (أفغانستان) حلت في المرتبة الثالثة على مؤشر الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب بواقع (5) عمليات إرهابية بما نسبته 16% من جملة العمليات، نفذت حركة طالبان منها (3) عمليات إرهابية، إذ تستمر الحركة في نهج التصعيد المسلح ضد القوات الأمنية هناك.

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وذكر البيان أن جماعة (بوكو حرام) حلت في المرتبة الثانية من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات، بواقع (4) عمليات إرهابية نفذت جميعها في نيجيريا، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة الرابعة على مؤشر الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب في هذا الأسبوع بما نسبته 13% من جملة العمليات البالغ (31) عملية، فلا تزال نيجيريا تشهد تصعيدًا في عدد العمليات الإرهابية هناك، إذ إن جماعة (بوكو حرام) تشن بشكل مستمر عمليات إرهابية على المعسكرات الأمنية وغيرها وتتبع أسلوب الهجوم على القرى النائية والبعيدة بهدف إرهاب المزارعين والرعاة.



وأضاف أن كل من (النيجر، كينيا، الصومال، بوركينافاسو) شهدت عملية إرهابية واحدة، وكان أشد تلك العمليات فتكًا تلك التي ضربت (بوركينافاسو)، والتي نفذها ما يعرف بـ "تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى" التابع لتنظيم "داعش"، إذ أسقطت هذه العمليات ما يقارب من (40) شخصًا، وذلك بعد أن هاجم التنظيم مقرًّا أمنيًّا في إقليم (سوم) شمالي البلاد، وسبق أن تعرضت هذه المنطقة لهجمات إرهابية استهدفت المدنيين والقوات الأمنية، إذ باتت بوركينافاسو الحلقة الأضعف التي تسعى التنظيمات الإرهابية للانتشار فيها.



واختتم المرصد بيانه بالإشارة إلى تعدد أنماط الهجمات الإرهابية لهذا الأسبوع حيث تنوعت ما بين (الرصاص، السيارات المفخخة، الألغام، العبوات الناسفة، الآر بي جي، الهجمات الانتحارية)، وجاء في المرتبة الأولى من حيث هذه الأنماط الهجمات بواسطة الرصاص بواقع (17) عملية إرهابية استخدم فيها هذا النمط، بما نسبته 59% من أنماط الهجمات الإرهابية، بينما حل ثانية السيارات المفخخة بنسبة 14%.