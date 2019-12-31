أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بأسيوط  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
القافلة أدت دورا مهما لتنمية الوعي الثقافي، من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعي والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية، للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.
وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم.
وكرمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، فريق العمل المشارك في القافلة، تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانٍ في حب الوطن.
وتأتي تلك القافلة، استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالي الصعيد، وتوفير سبل الراحة والخدمات والاحتياجات الأساسية كافة لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم، وانطلاقًا من عقيدة الجيش لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.