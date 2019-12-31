أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بأسيوط  

وقدم الفريق الطبي التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، الخدمات الطبية المتميزة كافة، وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، لمختلف التخصصات، وتقديم العلاج اللازم بالمجان، بمستشفى منقباد العسكري، ومركزي أبو تيج والفتح، بمحافظة أسيوط.

القافلة أدت دورا مهما لتنمية الوعي الثقافي، من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعي والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية، للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.

وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم.

وكرمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، فريق العمل المشارك في القافلة، تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانٍ في حب الوطن.