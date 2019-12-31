أخبار مصر

أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بأسيوط  

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بأسيوط   والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، قافلة تنموية شاملة، إلى محافظة أسيوط.
وقدم الفريق الطبي التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، الخدمات الطبية المتميزة كافة، وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، لمختلف التخصصات، وتقديم العلاج اللازم بالمجان، بمستشفى منقباد العسكري، ومركزي أبو تيج والفتح، بمحافظة أسيوط.

القافلة أدت دورا مهما لتنمية الوعي الثقافي، من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعي والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية، للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.

وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم.

وكرمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، فريق العمل المشارك في القافلة، تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانٍ في حب الوطن.

وأبدى القائمون على العمل، اعتزازهم بالقافلة، وبالتعاون مع القوات المسلحة، التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب في المجالات كافة.

وتأتي تلك القافلة، استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالي الصعيد، وتوفير سبل الراحة والخدمات والاحتياجات الأساسية كافة لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم، وانطلاقًا من عقيدة الجيش لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا