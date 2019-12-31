أخبار مصر | إنفوجرافيك.. أبرز مشروعات الموانئ البرية والجافة في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. أبرز مشروعات الموانئ البرية والجافة في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جنيه.

جنيه.

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن الإنجازات التي تحققت في مجال الموانئ البرية والجافة خلال عام 2019.وشمل الحصاد في الموانئ البرية والجافة تنفيذ ما يلي:•توريد وتركيب أعمال التكييف المركزى لصالات السفر والوصول بالمبني الرئيسي وشبكات الإلكتروميكانيك وشبكة الحريق بميناء طابا البري بتكلفة 16.6 مليون جنيه.•مشروع الأعمال المدنية لميناء طابا البري بتكلفة 32 مليون جنيه.•إنشاء سور لميناء السلوم البري بتكلفة 16 مليون•إنشاء رامب لميناء أرقين البري بتكلفة 1.8 مليون

أبرز التعاقدات التي تم إبرامها خلال 2019 والإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها:

• الإنتهاء من عمل تصميمات مشروع تطوير ميناء السلوم البري وإعداد البروتوكول الذي تم توقيعه ليبدأ تنفيذ المشروع في 1362019 بتكلفة 1.340 مليار جنيه شاملة قيمة رفع القدرة الكهربائية للميناء وتكلفة المكتب الإستشاري ويتم حاليًا تنفيذ المشروع.

•طرح مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر علي المستثمرين المحليين والدوليين وتأهل ثلاث تحالفات دولية لتقديم العطاءات الفنية والمالية للمشروع، وتأهلت ثلاثة تحالفات للمشروع تقدم إثنين منهم فقط بعروضهما وتم تسلم العروض في 2182019 وتجري حاليًا عملية تقييم العروض.