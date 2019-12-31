أخبار مصر | الجيش الثاني الميداني يوزع 500 حصة غذائية على الأهالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الثاني الميداني يوزع 500 حصة غذائية على الأهالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الجيش الثاني الميداني، الدعم لأهالي قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تقطن بها أكثر من 120 أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا.

ووزع رجال الجيش، 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم دفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات (باطنة، رمد، أطفال، نساء، وتوليد، جلدية، ومعمل تحاليل، وصيدلية) لتقديم الدعم الطبي بالمجان للمواطنين.



