أخبار مصر | "عربية النواب" تطالب العالم بالاستجابة لمبادرة السيسي بشأن القدس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية النواب" تطالب العالم بالاستجابة لمبادرة السيسي بشأن القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، القرار الصادر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، بالسطو على أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي، يعكس نهج دولة الاحتلال، القائم على مخالفات صارخة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالب "أباظة"، منظمة الأمم المتحدة، بإعلان رفضها الواضح والصريح لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن هذا القرار الخطير يتناقض مع القانون الإنساني الدولي ومع الاتفاقيات الموقعة.