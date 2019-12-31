شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: «طلابنا ملتزمون بالقواعد التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، التزام طلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات بالتعليمات والعرف الجامعي واحترام الحرم الجامعي وعدم لبس البنطلونات المقطعة أو الملابس المثيرة بالنسبه للطالبات، أو حلق الشعر بطريقة غير مقبولهة بالنسبة للطلاب واحترام الحرم الجامعي.

وأضاف في تصريحات للمصري اليوم: «إنه يتم نصح وإبلاغ الطلاب والطالبات بذلك مع بداية العام الدراسي ويستجيبون، وحينما يخالف البعض تلك التعليمات يتم نصحه، فيستجيب، بالتالي فلا توجد بالجامعة بمختلف كلياتها حالة نشاذ واحدة لالتزام الطلاب والطالبات وانشغالهم بدراستهم».

وأضاف: «الجامعة توفر للطلاب مختلف الأنشطة لتفريغ طاقتهم بها للبعد عن تلك التقليدات الغريبة عن مجتمعنا الشرقي وتعاليم ديننا الحنيف وليتم توجيه واستغلال طاقتهم الشبابية في شئ نافع لهم ووطنهم، كما اننا نشارك في المشروع القومي لمحو الأمية لاستغلال طاقات الطلاب فقد حصلناع لى المركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية، اضافة لاقامة الندوات للطلاب في مكافحة الادمان».