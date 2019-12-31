شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الثاني الميداني يواصل جهوده الإنسانية للتخفيف عن المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجاً، قام الجيش الثانى الميدانى بتقديم الدعم لأهالى قرية أبوطفيلة بمحافظة الإسماعيلية والتى يقطن بها أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً حيث تم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالى القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم دفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات (باطنة، رمد، أطفال، نساء، وتوليد، جلدية، ومعمل تحاليل، وصيدلية) لتقديم الدعم الطبى بالمجان للمواطنين.

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جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

يأتي ذلك إنطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية للقوات المسلحة واستمرارًا لجهودها الإنسانية في تقديم الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم خاصة في المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر إحتياجًا.

من جانبهم، قدم أهالي القرية الشكر إلى القوات المسلحة التي تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.