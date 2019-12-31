شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لأبناء جنوب الصعيد بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم قافلة تنموية شاملة، حيث قام الفريق الطبي التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكرى ومركزى أبوتيج والفتح بمحافظة أسيوط، فضلاً عن قيام القافلة بدور هام لتنمية الوعى الثقافى من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعى والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية للإستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.

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جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

وقد حظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك في القافلة تقديراً لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن، فيما أكد القائمين على العمل بالقافلة على إعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصرى في كافة المجالات.

تأتى تلك القافلة استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وكافة الخدمات والإحتياجات الأساسية لهم، وفى إطار الإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم، إنطلاقًا من عقيدة الجيش المصرى لدعم التنمية والإهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.