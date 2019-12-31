وزير الطيران: كافة التسهيلات للوفود المشاركة بحفل أفضل لاعب بأفريقيا 2019

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وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الحدث من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة جمهورية مصر العربية أمام العالم وبخاصة أن هذا الحدث الرياضى الكبير يتابعه جماهير كرة القدم على المستوى القارى والعالمى.
وكان مطار الغردقة الدولى قد أنهى كافة استعدادته لاستقبال الوفود المشاركة من كبار نجوم كرة القدم فى العالم وأفريقيا فى حفل اختيار أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2019 بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم داخل القارة الأفريقية والمقرر عقده يوم 7 يناير المقبل بمدينة الغردقة.
وقامت إدارة مطار الغردقة الدولى بوضع اللمسات النهائية الخاصة بهذا الإحتفال حيث تم تزيين المطار باللافتات المخصصة له ، واللوجو الخاص بهذا الحدث الرياضى الأهم داخل القارة السمراء والتى تم وضعها داخل صالات السفر والوصول للتعريف بأهمية هذا الإحتفال الرياضى الأفريقى والترويج له.
بالإضافة إلى تخصيص كاونترات وفرق من العلاقات العامة لتتولى استقبال الوفود المشاركة وإنهاء إجراءات وصولهم بسهوله ويسر.
ويقام حفل اختيار الأفضل فى افريقيا لعام 2019 لأول مرة بمدينة الغردقة ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والإفريقية فى مجال الرياضة للمشاركة فى هذا الحدث السنوى الكبير وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) لاختيار اللاعب الأفضل على مستوى أفريقيا.
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