شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: التجارة فى البورصة حلال بشروط .. تعرف عليها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للرد على سؤال نصه: "هل التجارة فى البورصة حلال؟"، وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً :"البورصة سوق مالية كبير به مئات التعاملات شراء الأسهم وبيعها جائز المهم أن يكون نشاط السهم فى شيء حلال بمعنى ألا نشترى أسهم لخمور أو تدخين وغيرها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"كما أنه يجب تملك السهم قبل أن نبيعه لأنه لا يجوز بيع شيء قبل تملكه، والخلاصة أن الاتجار فى البورصة إذا كان عبارة عن شراء أسهم وبيعها جائز وحلال بشرط أن الأسهم التى تشتريها وتبيعها تكون تعاملاتها حلال وليست حرام "

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يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أكدت فى فتوى سابقة أن إيداع المال فى البنك جائز، لأن الحكم الأساسى فى ذلك أن هذه معاملة وهذا عقد جديد، قائلة على لسان الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " الأصل فى المعاملات الإباح إلا ما ورد فى الشرع تحريمه، فالله سبحانه وتعالى جعل الأمور على الإباحة، وإلا كنا احتاجنا أدلة على إباحة شرب الشاى مثلا"، مؤكدًا أن أرباح المال فى البنك اسمها ريع وليست فائدة ويجوز أخذه وكذلك نفس الأمر فى شهادات الاستثمار والودائع، إذا إيداع المال البنك سواء فى الحساب الاستثمارى أو شهادات الاستثمار أو الودائع جائز وليس حرامًا".

وبشكل دورى تنشر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيس بوك " مقاطع فيديو تجيب على تساؤلات وفتاوى المتابعين لصفحة الدار من خلال أمناء الفتوى.