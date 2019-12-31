شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلادش توقف خدمات الهواتف المحمولة بطول الحدود مع الهند لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت بنجلادش، التي تسكنها أغلبية مسلمة الشركات المقدمة لخدمات الهواتف المحمولة بوقف الخدمة على طول الحدود مع الهند لدواع أمنية بعد قانون الجنسية الجديد الذى أصدرته حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي والذي يقول منتقدون إنه يمثل تمييزا ضد المسلمين.

وقال مسؤولون في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين، إن تغطية الهواتف المحمولة تم إيقافها في قطاع عرضه كيلو متر من الحدود مع الهند حتى إشعار آخر "لحماية أمن البلاد في الظروف الحالية".

وقال مسؤولان لرويترز إن الإجراء راجع لمخاوف من أن يحاول مسلمون هنود الفرار إلى بنجلادش.

وتحدث مسؤولان لرويترز شريطة عدم نشر اسميهما لأنه غير مصرح لهما الإدلاء بتصريحات عن الموضوع.

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ويتيح قانون الجنسية الجديد لغير المسلمين الذين جاءوا إلى الهند من بنجلادش وباكستان وأفغانستان واستقروا فيها قبل عام 2015 الحصول على الجنسية.

ويخشى المنتقدون من أن يكون القانون تمهيدا لتسجيل أوسع لمواطني الهند يتم خلاله مطالبة السكان بإثبات جنسيتهم وهو ما يمكن أن يُعّرض أسرا مسلمة فقيرة لا تحمل الوثائق المطلوبة لوضع صعب.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية فورا على طلب التعليق على إجراء بنجلادش.

ويزيد طول الحدود بين بنجلادش والهند على أربعة آلاف كيلو متر. ويقيم في منطقة الحدود ملايين من سكان بنجلادش الذين تربطهم تجارة أدوية وسلع زراعية وألبان وماشية مع الجانب الآخر من الحدود.

وقال مسؤول كبير في شركة لخدمات الهواتف المحمولة في داكا "قرار وقف خدمات الهواتف المحمولة يمكن أن يؤثر على عشرة ملايين شخص يعيشون على الحدود".