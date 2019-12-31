شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ..محيط السفارة الأمريكية فى بغداد بعد محاولات محتجين اقتحامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من محيط السفارة الأمريكية فى بغداد، حيث هاجم محتجون عراقيون الثلاثاء البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد ميليشيا حزب الله العراق الموالِ لإيران ، كما أحرق المتظاهرون أعلامًا وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، "أمريكا الشيطان الأكبر" .

وتمكن المحتجون من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وحمل محتجون لافتات كتب على إحداها "البرلمان يجب إخراج القوات الأمريكية وإلا سيتم طردهم" فيما كتب على أخرى "أغلقوا السفارة الأمريكية في بغداد" و"إلى أمريكا .. سنرد بقوة"، كما كتب محتجون على جدار مبنى السفارة الأمريكية عبارات "مغلق بأمر الشعب" .. يكون الرد بحجم عقائدنا" و "كنا وما زلنا مقاومة" و "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل".. وأخرى "نعم نعم للحشد".

ووصل زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة غضب في العراق ضد الولايات المتحدة الأمريكية إثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ليل الأحد ضد مواقع كتائب حزب الله في غرب العراق، وأسفرت عن مقتل 25 شخصًا، ردا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق تضم جنود أميركيون.

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كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت عن استهداف 5 مواقع فى العراق وسوريا تحت سيطرة مجموعة شبه عسكرية تدعمها إيران أول أمس الأحد، انتقاما لهجوم صاروخى أسفر عن مقتل أمريكى كان ضمن القوات المتواجدة فى قاعدة (كى وان) قرب مدينة (كركوك) العراقية.

وأفاد مسئولان بوزارة الخارجية العراقية، أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.

من جانبها أكد مسؤول بكتائب "حزب الله" بالعراق لـ" روسيا اليوم " عدم وجود نية لاقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، ونفى جعفر الحسيني القيادي في كتائب "حزب الله" في العراق، نيتهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد قائلا: "لا نية لدينا لاقتحام مبنى السفارة الأمريكية"، رافضا ذكر مزيد من التفاصيل.