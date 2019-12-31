شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب على تويتر: إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، قائلا عبر تويتر، كما نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدى، قال إن الضربة الأمريكية على قطاعاتنا العسكرية يوم أول أمس تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه.

وأكد عبد المهدى، فى بيان، أن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمبانى السفارات التي تقع مسئولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، مطالبا الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، مذكرا أن أى اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أرواح شهداء القوات المسلحة من منتسبي اللواء 45 و 46، ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذى تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم، حيث نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، منذ قليل، على لسان مسئولين بوزارة الخارجية العراقية، أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.