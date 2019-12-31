شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور صفط اللبن، اليوم الثلاثاء، حالة من الانسياب المرورى فى أغلب الطريق، اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بينما شهد منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، حالة من الكثافات المرورية المتحركة، بسبب زيادة الأحمال، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط التحويلات المرورية التى تستغرق ثلاثة أشهر لإجراء أعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال. وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

يأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال ليلاً ونهارا. وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مروراً أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على عدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.