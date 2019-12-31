شكرا لقرائتكم خبر عن رأس السنة الجديدة فلكيا.. اعرف أول وآخر بلد تحتفل بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد عن موعد رأس السنة 2020 فلكيا، موضحا أن هناك ما يسمى بالزمن الإقليمي وهي مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، وكل منطقة عرضها ساعة وهو ما يقابل 15 درجة قوسية من خطوط الطول بدءا من خط الطول صفر (لأن محيط الكرة الارضية 360 درجة ، واليوم 24 ساعة فيكون 15=24÷360) .

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، إلى أنه تم الاتفاق في عام 1883 على اعتبار خط الطول الجغرافي المار بالمعهد الملكي الفلكي البريطاني في جرينتش هو الخط رقم صفر، فمصر مثلا تقع على خط طول 30 أى في الإقليم الزمني 2+ ، ولذلك فهى تسبق جرينتش بساعتين وهكذا .

وتابع تادرس: وعليه ستكون هناك مناطق مثل جزر كريباتي وساموا وتونجا الواقعة في المحيط الهادئ هي أول مناطق تحتفل برأس السنة الجديدة كل عام، لأنها أول المناطق التي تشرق عليها الشمس في الكرة الأرضية يوميا، وهي بذلك تسبق أستراليا ونيوزيلندا، حيث إن موقعها الجغرافي يجعل زمنها الإقليمي يسبق جرينتش بـ 14+ ساعة .

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ومن ناحية أخرى، فإن جزر هاواي وبيكر وهاولاند هي آخر المناطق احتفالاً برأس السنة، حيث إنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس في الكرة الأرضية يوميا، لأن زمنها الإقليمي 12- لذلك سيكون احتفالها برأس السنة الجديدة في الساعة 12 بتوقيت جرينتش، وهو منتصف نهار يوم 1 يناير 2020 .

يذكر أن سماء مصر و الوطن العربي شهدت خلال اليومين الماضيين هلال قمر جمادى الأولى وكوكب الزهرة، حيث زينا الأفق الغربي لقبة السماء في ظاهرة شاهدها المواطنين بسهولة بالعين المجردة وكانت الفرصة مثالية للتصوير في هذه الليلة الشتوية الباردة.



