شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن حصاد تعاقداتها ومشروعاتها خلال 2019 × 28 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 28 معلومة كل ما تريد معرفته عن حصاد هيئة السكة الحديد وتعاقداتها ومشروعاتها التى انتهت من تنفيذها أو شرعت فى تنفيذها خلال 2019 وفقا لتقرير رسمى صادر عن الهيئة.

1ـ شراء 10 جرارات أمريكية كتعاقد مكمل مع شركة جنرال الكتريك المتعاقد معها لتوريد وإعادة تأهيل 181 جرارا.

2ـ طرح مناقصة شراء 100 جرار سكة حديد جديد ضمن اتفاقية التمويل الخاص بالبنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية.

3. توقيع التمويل الخاص بشراء 100 جرار بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

4ـ توقيع التمويل الخاص بشراء عدد 1300 عربة سكك حديد بتمويل من بنك التنمية الصادرات والواردات المجرى.

5ـ التعاقد على توريد 50 جرارا مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية وتحديث 50 جرارا هنشل وعمرة 41 جرار طراز EMD الإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لـ141 جرارا .

6ـ التعاقد على توريد 150 ألف فلنكة خرسانية جديدة.

7ـ عملية تطوير وصيانة الانظمة الكهربائية والميكانيكية لنظام التشغيل والتحكم للباكية الملاحية المتحركة لكوبرى نجع حمادى.

8ـ مشروع إنشاء نفق للمشاه بمدينة بركة السبع.

9ـ تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 85 مزلقان ليصبح إجمالي المنفذ 415 مزلقان.

10ـ التطوير المدنى لعدد 52 مزلقان ليصبح إجمالي المنفذ 644 مزلقان.

11ـ تجديد سكك بإجمالى طول 64كم وتجديد مفاتيح سكة بعدد 176 مفتاح والصيانة الميكانيكية للسكك بطول 3100كم.

12ـ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بعدد 8 كوبرى .

13ـ وصول الدفعة الأولى لعدد 10 جرار ات جنرال اليكتريك من صفقة توريد 110 جرار جديدة.

14ـ إعادة تأهيل 4 جرارات من الاسطول الحالي ضمن إعادة تأهيل عدد 81 جرار من الاسطول الحالى.

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15ـ شحن وحدات الدفعة الثالثة من مهمات صفقة توريد عدد 40 عربة قوى ومن المقرر تسليم إول 10 عربات قوي يناير 2020.

16ـ استلام عدد ( 75 عربة) ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد (140 عربة) بضائع .

17ـ الإنتهاء من تطوير عدد ( 77 عربة ) من مشروع تطوير عدد (200 عربة ركاب ) مع مصنع سيماف.

18ـ تحسين 33 محطة خلال سنة 2019 من إجمالى 133 محطة ليصل اجمالى ما تم تحسينه 124 محطة.

19ـ تطوير عدد 5 محطات خلال عام 2019 من إجمالى 48 محطة ليصل إجمالى ما تم تطويرة 44 محطة .

20ـ تيسيراً علي جمهور الركاب في الحصول علي تذاكر القطارات تم اضافة منافذ بيع جديدة في المحطات الرئيسية والمتوسطة مما يساهم في حصول الراكب علي التذكرة بسهولة.

21ـ نتيجة للإجراءات التي تم إتخاذها لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب زاد عدد الركاب حوالي 40 مليون راكب عما كان عليه عام 2018.

22ـ تشغيل عدد 18 رحلة جديدة لقطارات السكة الحديد خلال عام 2019 .

23ـ تطوير خدمة عدد 54 رحلة بالخطوط المختلفة وتشغيلها بعربات محسّنة من خلال التعاون مع مصنع سيماف.

24ـ استبدال عدد 4 استوكات مطورة وتشغيلها بعربات مميزة لعدد 13 رحلة .

25ـ بدء الدراسة بالمعهد الفني الفوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد .

26ـ بدء الدورات التدريبية بمعهد التدريب التابع لقطاع الموارد البشرية للسكك الحديدية بمحطة طنطا.

27ـ دخول الخدمة 2 برج هما كفر الزيات وأبو حمص ليصل اجمالي عدد الأبراج التى تم تنفيذها 5 أبراج ضمن مشروع تطویر نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية.

28ـ دخول الخدمة 3 برج وهم مغاغة والروضة وبنى مزار ليصل إجمالى عدد الأبراج التى تم تنفيذها 4 أبراج ضمن مشروع تطویر نظم الإشارات على خط بنى سویف / أسیوط.