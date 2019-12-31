شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، خاصة وسط وشرق الإسكندرية وبعض المناطق غربا، وقامت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف الجهود لكسح مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة.



الأمطار بالإسكندرية

يأتى ذلك فى إطار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية حاليا، حيث يشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.

وأشار نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 28 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2019 حيث تهطل الأمطار يوم 30،31 ديسمبر على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وكان كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة نسبيا على كافة الأنحاء بالجمهورية اليوم باحتفالات رأس السنة وخلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدل بحوالى درجتين لـ 3 درجات حيث تصل درجات الحرارة الصغرى اليوم خلال احتفالات رأس السنة بالقاهرة بين 8 و9 درجات وهى أقل من المعدل .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، محذرا المواطنين من برودة الأجواء ليلا وخلال ساعات النهار.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الاحتفال برأس السنة نظرا لبرودة الأجواء ليلا، مشيرا إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بين خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة.



الأمطار بالإسكندرية

الأمطار بالإسكندرية