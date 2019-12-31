تكليف خالد مخيمر وكيلا لكلية علوم بنين الأزهر للدراسات العليا والبحوث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور خالد مخيمر، أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حصل مخيمر على بكالوريوس العلوم شعبة الرياضيات، بجامعة عين شمس 1984، بتقدير "ممتاز"، ثم ماجستير فى العلوم رياضيات -رياضة تطبيقية- بجامعة الازهر 1990، ومنح الدكتوراه (الفلسفة) فى العلوم 1994، ثم رقى إلى درجة أستاذ مساعد فى 2004، ثم حصل على درجة الأستاذية في 2010.
عين وكيل كلية العلوم الجديد معيدا بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الأزهر 1986، ورقى إلى مدرس مساعد عام 1991، ومدرس بذات القسم 1994، وأستاذ مساعد فى 2004، ثم رقى إلى أستاذ 2010م.
أشرف مخيمر، على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها من الجامعات المصرية الأخرى، وشارك فى عشرات المؤتمرات فى الجامعات المصرية والعربية، ونشر عددا من البحوث والدراسات وأوراق العمل فى الدوريات المحلية والعالمية، وتم اختياره محكما في عدد من الدوريات الدولية المتخصصة في علوم الرياضيات، وعضو في هيئة التحرير لعدد من أهم الدوريات العلمية في مجال الرياضيات التطبيقية.
كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة المحلية والدولية خلال مسيرته التعليمية والعلمية، منها جائزة الدولة للتفوق في العلوم لعام 2018 من أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، وجائزة التميز البحثي وجودة النشر من المملكة العربية السعودية.
كان قد أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر، قرارا بتكليف الدكتور سيد بكرى، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.
تدرج بكرى فى التعليم الأزهرى، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكرى بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم فى عام 1996، ثم عين معيدا فى الكلية عام 1997م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير فى علم الأجنة التجريبى وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفى عام 2005م، ثم حصل بكرى على درجة الدكتوراه فى علم الأجنة التجريبى، وعين مدرسا بالكلية، تولى إدارة مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر.
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