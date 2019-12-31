شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطويع البحث العلمى لخدمة المجتمع ونشر 21933 بحثا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، فى الفترة الأخيرة فى تطويع البحث العلمى لخدمة المجتمع فى العديد من المجالات خلال عام 2019، بما يساهم فى خدمة المجتمع وتطوير التكنولوجيا من خلال زيادة انتاجية القمح، وتصنيع عربات لنقل المحاصيل الزراعية.

• تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محلياً (الصوامع البلاستيكية) لتقليل الفاقد إلى 2%.

• زيادة إنتاجية القمح إلى 24 أردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30%، وتوفير مياه الري بنسبة لا تقل عن 20%.

• تصنيع عربة لنقل ووزن المحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى 80%.

• تنظيم فاعلية مختبر الشهرة للموسم الثانى بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بمشاركة (1779) مشاركًا فى محافظات (القاهرة، الإسكندرية، بنى سويف، السويس، الغربية).

• نشر (9) كتب لتبسيط العلوم فى مجالات الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان والمناعة والأخلاقيات، والدليل الفلكي للعام الهجري من عام 1435 هــ إلى 1438 هــ وكتالوج الزلازل السنوي، بجانب إصدار سلسلة جديدة للقصص العلمية للأطفال بعنوان "ريم وكريم وعالم الميكروبات".

• إطلاق برنامج Go Scienceلتبسيط العلوم للأطفال من 5 : 15 عاما، ويشمل البرنامج عرض أفلام علمية ثنائية وثلاثية الأبعاد للأطفال، وملعب العلوم، ومتحف متنقل للعلوم، وورش عمل تفاعلية فى مختلف العلوم وشرح مبسط للتجارب العملية.

• إعداد موسوعات علمية فى مجالات علمية، مثل: موسوعة المكونات الكيميائية والفارماكولوجية المصرية، والموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية.

• الإعلان عن 3 جوائز تشجيعية للمرأة فى مجال البحث العلمي فى تخصصات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه، والطاقة، والعلوم البيئية.

• تسجيل 135 براءة اختراع، شملت إنتاج مصل للوقاية من إنفلونزا الطيور، وإنتاج البيوديزيل والبيوجيت كوقود حيوي للمركبات والطائرات، وإنتاج سلالات حيوانية محسنة وراثيًا بتكنولوجيا نقل الأجنة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعى.

• تطوير وإنشاء وتشغيل محطة تجريبية لوحدات صغيرة من مركزات الطاقة الشمسية ببلبيس (مزرعة سيكم) بدعم من الاتحاد الأوروبي.

• ابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة، وتم تسليط الضوء على بعض من هذه الابتكارات من مجلات عالمية مثل نيوزويك (News Week)

• تصميم وتنفيذ محطة مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإحدى القرى بطاقة إنتاجية 400 متر مكعب/ يوم.

• إنتاج أطلس الخرائط الهيدروجيولوجية لجنوب الصحراء الغربية.

• إنشاء التليسكوب الفلكي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصد الزلازل، ودراسات الآثار والمياه الجوفية.

• إنشاء مركز إقليمي للحد من المخاطر في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بالتعاون مع جامعة السويس.

• إنتاج مواد إعلامية تسهم في بناء الأطفال (مسلسل الأزهر، مسلسل نور وبوابة التاريخ، جامعة الطفل، برنامج دعم مشروعات التخرج).

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• موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى يتضمن20 مادة مٌقسمة على 5 فصول تنظم مختلف شئون الهيئة.

مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الثلاثاء، أن جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (طبقاً للمعايير الدولية) فى تحسن يتراوح ما بين تدريجي وكبير كالآتى:

• بلغ عدد المراكز البحثية 25 مركزًا ومعهدًا تابعا للوزارات المختلفة.

• بلغت الأبحاث العلمية المنشورة دولياً 21933 بحثًا.

• بلغ إجمالىُّ عددِ الأبحاثِ المصريةِ المنشورةِ دوليًا 250000 (مائتينِ وخمسينَ ألفَ) بحث.

• فى مجالِ التكنولوجياتِ البازغةِ شغلت مصرُ عالميًا المرتبةَ 11 (الحاديةَ عشرة) في النشرِ العلمي في تحليةِ المياهِ (والأولى إفريقيا) والمرتبةَ 25 (الخامسةَ والعشرينَ) فى النانو تكنولوجي.. والثالثةَ أفريقيًا فى الزراعةِ الذكية.

• تقدمت مصر في مؤشر مخرجاتِ الابتكار.

• تم إصدار النسخةِ الأوليةِ من الاستراتيجيةِ القوميةِ للذكاءِ الاصطناعىِ بالتعاونِ مع وزارةِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ والجهاتِ المعنية، وتم تقييمُ وتحديثُ الاستراتيجيةِ القوميةِ للعلومِ والتكنولوجيا والابتكار لتواكبَ رؤيةَ مصر 2030.

• زيادةِ عددِ الحاضناتِ الناشئةِ إلى 19 (تسعَ عشرةَ) حاضنةً.

• تم دعمُ ما يزيدُ عن 90 (تسعين) شركةً تكنولوجية.

• وتخريجُ عدد 63 (ثلاثٍ وستينَ) شركةً عاملةً في الأسواقِ المحليةِ والعالمية.

• استكمالُ شبكةِ مكاتبِ نقلِ التكنولوجيا TICOs فى الجامعاتِ ومراكزِ البحوثِ والتجمعاتِ الصناعية.

• الانتهاءُ من تنفيذِ أكثرَ من 95% (خمسةٍ وتسعينَ في المائةِ) من مشروعٍ بحثيٍ وتطبيقيٍ في مجال مركزاتِ الطاقةِ الشمسيةِ وتحليةِ المياه.

• إطلاق برنامجِ تحالفاتِ المعرفةِ والتكنولوجيا لدعمِ الكفاءاتِ الوطنيةِ في الجامعاتِ والمنظوماتِ البحثيةِ والمنظماتِ غيرِ الحكومية، وبلغ عددُ التحالفاتِ 14 (أربعةَ عشرَ) تحالفًا.

• إطلاقُ مبادرةِ (اندماج) للشراكةِ بين التعليمِ الهندسىِّ والبحثِ العلمى؛ بهدفِ تطويرِ الصناعةِ المصرية، وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من الخريجينَ المبدعين وروادِ الأعمال.

• تطوير برنامجِ جامعةِ الطفلِ الذى وضع ضمنَ برنامجِ خُطَّةِ الحكومةِ لبناءِ الإنسانِ المصري بمشاركةِ عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة.