شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يقدم التهنئة لأعضائه والشعب المصرى بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسبة منى صلاح توحيد نائب رئيس الجهاز، بالتهنئة لأعضاء الجهاز والعاملين به بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020.

وتمنى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع العاملين بالجهاز والشعب المصرى العظيم أن يكون 2020 هو عام خير ورخاء، يسوده السلام، ويظله الأمن والأمان، ويعُمه التقدم والازدهار.

ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى نص عليها الدستور والتى تقوم بالرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى للجهات الحكومية والعامة والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

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ونصت المادة 219 من الدستور على أن "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".

فيما نصت المادة 215 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

كما تنص المادة 217 من الدستور على أن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".