شكرا لقرائتكم خبر عن "تورتة 2020" عمداء كليات جامعة القاهرة يحتفلون باستقبال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمداء كليات جامعة القاهرة مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء ، بانجازات الجامعة التى حققتها خلال عام 2019 في كل المجالات العلمية والبحثية والتصنيفات والمسابقات العالمية والدولية ، فضلا عن الانجازات التى حققتها الجامعة على المستوى الداخلى من حيث القرارات التى تصب فى صالح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم العمداء، التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بمناسبة انتهاء عام 2019 وتحقيق الجامعة العديد من الانجازات على كافة المستويات والأصعدة، والتقطوا الصور التذكارية أمام قاعة أحمد لطفى السيد، التاريخية، وذلك قبل انعقاد مجلس الجامعة.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر لعمداء الكليات على هذه اللفتة، معربًا عن تقديره للعمداء، ومسجلًا اعتزازه بما يقدمونه من إنجازات ومواقف تعبر عن عميق انتمائهم للجامعة.

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يذكر أن جامعة القاهرة نجحت فى تحقيق أهدافها وفقا للخطة الاستراتيجية بكافة المحاور وفى إطار رؤية شاملة تتوافق مع جامعات الجيل الثالث؛ ففى مجال التصنيفات الدولية حققت جامعة القاهرة تقدمًا غير مسبوق، حيث جاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية، وأنشأت لأول مرة منصة للنشر الدولي، وتوجيه البحث العلمي للمشروعات القومية، وحصل علماؤها على 25% من جوائز الدولة.

وفى سياق متصل استحدثت جامعة القاهرة العديد من المراكز والوحدات البحثية والتعليمية والخدمية، منها 3 مراكز هى الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأول مركز بمصر والشرق الأوسط للتميز العلمى فى العلوم الزراعية، بالإضافة إلى 55 معملًا ومجمع المعامل الافتراضى.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اجتماعا لبحث عدد من الملفات الهامة ، بالإضافة إلى التناقش حول القضايا التى تهم الطلاب، ومناقشة خطة الجامعة لعام 2020.