شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات نقابة الأسنان.. و11 على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لـنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن اللجنة أعلنت غلق باب تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، أمس الأثنين، وتم الإعلان عن القوائم الأولية لأاسماء المرشحين على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعداد المُرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، بلغ 11 مرشحا، هم: خيرى المرسى، سعيد الباسطى، أحمد الزين، إيهاب هيكل، أميمة المحلاوى، ياسر الجندى، أحمد توفيق، مجدى بيومى، ميران سلطان، أحمد أبو زيد، حسام أبو ساطى، بالإضافة إلى ترشح 9 أطباء على عضوية المجلس فوق سن 15 عام، و13 مرشح مستوى جمهورية تحت 15 سنة، و4 على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، وطبيب على شمال الصعيد فوق 15 سنة، وطبيبين على مقعد منطقة جنوب الصعيد فوق 15 عام.

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وأشار عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون يوم الأحد 5 يناير 2020، وغلق باب الطعون الخميس 9 يناير المقبل، وفتح باب التنازلات بين المرشحين يوم الأحد 12 يناير 2020، بالإضافة إلى غلق باب التنازلات يوم الخميس 30 يناير المقبل، ويتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات يوم الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجارى، وأعلن غلق باب الترشح أمس الأثنين، 30 ديسمبر 2019.