شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء الإسكندرية تعلن حصاد مشروعاتها خلال 2019 × 23 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 23 معلومة كل ما تريد معرفته عن حصاد هيئة ميناء الإسكندرية والمشروعات والإنجازات التى حققتها وفقا لتقرير رسمى صادر عن الهيئة. 1ـ توريد القاطرة إسكندرية 5 قوة شد 60 طنا بتكلفة قدرها 69 مليون جنيه. 2ـ توريد القاطرة إسكندرية 8 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه. 3ـ توريد وتركيب تطبيقات تعريف الشبكات بالبرمجة بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه. 4ـ مشروع تدعيم حاجز الأمواج الرئيسى (المرحلة الثالثة) بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه. 5ـ إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى الدولى بتكلفة قدرها 824 مليون جنيه. 6ـ إنشاء عدد 2 مخزن بميناء الدخيلة بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه. 7ـ توريد القاطرة إسكندرية 9 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه. 8ـ توريد القاطرة دخيلة 9 قوة شد 40 طنا بتكلفة قدرها 68.5 مليون جنيه. 9ـ رفع كفاءة نقل البضائع بالسكك الحديدية بالميناء بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه. 10ـ إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة للأراضى المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة قدرها 305 مليون جنيه. 11ـ تأهيل كوبرى الطريق الشريانى جهة باب (6-7) 22 سابقًا وحتى باب (9-10) 27 سابقًا شاملًا الوصلة المؤدية إلى شركة إسكندرية لتداول الحاويات بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه. Advertisements 12ـ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بميناء الإسكندرية شاملة الطرق وشبكة الكهرباء والمياه وأعمال النظافة وإزالة المخلفات. 13ـ الصيانة السنوية للطرق والساحات ميناء الإسكندرية بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه. 14ـ الصيانة السنوية للشبكة الكهربائية بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه. 15ـ الصيانة السنوية للطرق والساحات ميناء الدخيلة بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه. 16ـ الصيانة السنوية لمبانى الدخيلة بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه. 17ـ الصيانة السنوية للإنشاءات البحرية بميناء الدخيلة بتكلفة قدرها 110 مليون جنيه. 18ـ تنفيذ أعمال النظافة بميناء الإسكندرية والدخيلة بتكلفة قدرها 13.5 مليون جنيه. 19ـ الصيانة السنوية لأجهزة التكييف المركزى بتكلفة قدرها 135 ألف جنيه. 20ـ رفع السفن الغارقة بميناء الإسكندرية منذ أكثر من 20 سنة والتخلص الأمن منها. 21ـ توريد عدد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة وعدد 1 لنش مطاطى فيبر جلاس. 22ـ توريد فنادر اسطوانية لأرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة. 23ـ توريد مستلزمات رباط السفن الأمن من حاميات مطاطية وعوامات مضيئة.

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