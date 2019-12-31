شكرا لقرائتكم خبر عن تآخر 7 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي طيران فلاي ناس 566‪ المتجهة إلى جدة ورقم 264‪ المتجهة إلى الرياض، تأخرتا لمدة ساعة، وتأخرت الخطوط الإيطالية رقم 806‪ المتجهة إلى ميلان، ورحلة طيران الاتحاد رقم 650‪ المتجهة إلى أبوظبي.

وأضافت المصادر، أن رحلة طيران نسما رقم 140‪ المتجهة إلى القصيم، ورحلة النيل للطيران رقم 127‪ المتجهة إلى جدة، وطيران العربية المتجهة إلى مدينة تبوك.

وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة، خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول أوروبية، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم .

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية

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وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

يذكر أن الشركة الوطنية للطيران، تواصل الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، حيث أعلنت عن حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لتسيير أسطولها الجوي من وإلى مختلف المدن والعواصم، لنقل عشرات الآلاف من الوفود السياحية والركاب، حيث تشهد تلك المناسبات كثافة ركابية كبيرة.

وكانت حركة الطيران والسفر قد شهدت حالة من الانتعاشة الكبيرة لمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، وحرص غالبية الركاب علي التوجه إلى الأسواق الحرة لشراء الهدايا الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة لذويهم .