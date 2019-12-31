شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ترشح شخصيتين لجوائز الدولة للمرأة وللعلوم الطبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان ترشيح كل من الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد والدكتورة نفين صلاح الدين النحاس مدير المكتب الفنى لوزير الصحة لجوائز الدولة التى تشمل جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية وجزائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية لعام 2019.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة والسكان فى خطابها للدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: "فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على تشجيع الجهود المبذولة من أعضاء الفريق الطبى لتحقيق مزيد من التفوق والتقدم فى المجالات الطبية يرجى التفضل بالإحاطة أنه تم ترشيح الدكتورة نفين النحاس مدير المكتب الفنى للحصول على جائزة المرأة التقديرية والدكتور محمد إسماعيل الخواص مدير معهد الكبد للحصول على جائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية".

يشار إلى أن جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة فى كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.

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بينما جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالى: ثلاث جوائز للفنون، ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية. وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

وجائزة الدولة للتفوق قد أضيفت إلى جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى تمنح سنويا للمتفوقين من مواطنى جمهورية مصر العربية، موزعة على النحو التالى : جائزتان للفنون. جائزتان للآداب. ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية. تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق مائة ألف جنيه مصرى، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص آخر فى الفرع ذاته أكثر من مرة، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.

وجوائز الدولة التشجيعية تمنح سنويا عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجها الممتازون من مواطنى جمهورية مصر العربية وتكريما لهم، موزعة على النحو التالى: ثمانى جوائز للآداب وثمانى جوائز للفنون وثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية وثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية خمسين ألف جنيه ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.