شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق بجامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية "الحكومية والخاصة"، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة، لتعريفهم بدور أكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، وحرص رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم.



تدريب طلاب الشرطة على القفز فى المياه

وخلال الملتقى تم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق رسالة العلم فى خدمة الوطن، وتم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتى تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية التى يتلقاها طالب كلية الشرطة فى نظام الأربع سنوات، فضلاً عن تأهيله تدريبياً وبدنياً بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس.



تدريب طلاب كلية الشرطة بحضور طلاب الحقوق



طلاب الحقوق والشرطة فى قاعة المحاضرات

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ويتيح البروتوكول للطالب عمل دراسات عليا فى دبلومتى القانون "العام – الخاص" للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية "الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية"وإجادتها تحدثاً وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن، وأيضاً تلقيه برامج متقدمة فى علوم الحاسب الآلى، كما يخضع لبرنامج ثقافى وتوعوى لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية فى مجالات الأمن القومى والتحصين الفكرى والوعى الدينى الصحيح لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل فى ضوء التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

وعلى هامش الملتقى عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبد المعطى أبو زيد، وكيل الهيئة العامة للاستعلامات حول دور الهيئة فى مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق والعمل على نشر الوعى القومى لدى المواطنين، وعرض فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبه جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة فى القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملى فى عمليات الإخفاء والتمويه فى بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة، وكذا تفقد ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبى، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.



طلاب الشرطة والحقوق بالإكاديمية



طلاب حقوق فى زيارة ميدان التدريب بكلية الشرطة



لقاء طلبة كليات الحقوق

وبدورهم أعرب الطلاب عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوى، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لأكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، من خلال تنظيم زيارات لطلبة الجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.