شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: عقد اجتماع مجلس لاعتماد قوائم المرشحين بالتجديد النصفى 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ناجى سلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة مازالت مستمرة فى استقبال كافة الأعضاء الراغبين فى الترشح بالانتخابات، فى اليوم العاشر من بدء تلقى الطلبات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وأضاف سلام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مازالت هناك بعض المقاعد بالنقابات الفرعية بالمحافظات، شاغرة ولم يترشح أحد عليها حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الأعضاء للترشح بالالنتخابات حتى يوم 5 يناير 2020، نظرا لتخصيص 3 أيام عمل، بعد غلق بابا الترشح بمقر النقابة العامة، فقط للتأكد من وصول كافة أوراق المرشحين المُرسلة عبر البريد للنقابة، بشرط أن يكون قد تم إرسال الطلبات من خلال البريد، خلال الفترة المُحددة للترشح.

Advertisements

وأوضح عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، أنه طبقا لقانون النقابة، فأنه عقب غلق باب الترشح، وإنتهاء المدة القانونية لتلقى الطلبات بالبريد، يتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس للنقابة العامة، فى اليوم التالى، لفحص طلبات الترشح، واعتمادها والإعلان عن القوائم الأولية لأسماء المرشحين، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلنت أن عدد المرشحين حتى أمس، الأثنين، إلى أن عدد إجمالي تلقي الطلبات حتى الآن 306 مرشحًا، من بينهم 74 مرشحا تقدموا بأوراقهم أمس فقط، منهم 40 أرسلوا طلباتهم عبر البريد، من بينهم 4 على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن 5 مرشحين، وتحت السن 3 أطباء، وتحت السن قطاع 4 أطباء، فيما بلغ عدد المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية 10 مرشحين، وعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن 26، وتحت السن 22 طبيبا.