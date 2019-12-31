شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: لجنة عليا بكل جامعة لإدارة امتحانات نصف العام مع الالتزام بالجدول الزمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2019\2020، وذلك مع مراعاة أعياد الميلاد دون الإخلال بالموعد الزمني المحدد من المجلس الأعلى للجامعات لبدء وانتهاء الامتحانات.

وحدد الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة الجامعات اعتباراً أول يناير وتنتهي 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى حتى الخميس 6 فبراير، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي شدد على مراعاة جداول الامتحانات إجازات المسيحيين، وذلك وفقا لطبيعة الدراسة بكل جامعة على حدا وفقاً لعدد الأيام الممنوحة للطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت بتقديم كافة سبل الراحة والدعم للطلاب لمساعدتهم على الاحتفال بالأعياد دون ضغط الامتحانات عليهم.

وأضاف عبدالغفار، لـ«المصري اليوم»، أن هناك لجنة عليا بكل جامعة تدير العملية الامتحانية مع الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون موعد أقصى للانتهاء من الامتحانات بحيث يحصل كل الطلاب على إجازة نصف العام والعودة للفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد للجميع.

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من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات التي بدأت منذ 28 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 23 يناير، فضلا عن توفير سيارات الإسعاف، وقاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

وشدد رئيس الجامعة، على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الإمتحانات ونهاياتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة.

وعلى صعيد آخر، احتفل عمداء جامعة القاهرة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بانجازات الجامعة التي حققتها خلال عام 2019 في كل المجالات العلمية والبحثية والتصنيفات والمسابقات العالمية. وقدم العمداء، التهنئة للدكتور الخشت، والتقطوا الصور التذكارية أمام قاعة أحمد لطفى السيد التاريخية، وذلك قبل انعقاد مجلس الجامعة.

وفي جامعة حلوان، أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة بدء الامتحانات اعتبارا من الخميس 2 يناير وحتى 23 يناير وفقا للجدول الزمني مع مراعاة أعياد الميلاد، مشيرا إلى أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب.

بينما في جامعة عين شمس، بدأت الامتحانات بكلية التجارة، 28 ديسمبر، وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على اتخاذ التذابير اللازمة خلال فترة الامتحانات مع الالتزام بالجداول الزمنية للفصل الدراسي الأول ومراعاة اعياد الميلاد.