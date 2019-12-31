شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام في زيارة تفقدية لنيابات الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، في وقت مبكر من صباح اليوم إلى منطقة الدلتا؛ في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك.

والتقى النائب العام بقيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف المنصورة.

تأتي الزيارة استكمالا للزيارات التفقدية التي بدأها بزيارة إلى صعيد مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث يطمئن على أحوال أعضاء النيابة العامة ويتابع سير أعمالها بمنطقة الدلتا، وتهدف تلك الزيارات بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات أمام أعضاء النيابة العامة قد تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.