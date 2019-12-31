شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب في سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقًدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمقدم عمرو محمد على، مكتب المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند أحمد محمد أحمد، ابن قرية صفط الغربية مركز الواسطى، والذي استشهد بالعريش في شمال سيناء.

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وأدى المحافظ ومرافقوه صلاتي الظهر والجنازة على جثمان الشهيد في مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان في المحافظة.

وأقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيد انطلقت من أمام المسجد، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب.

ووجه المحافظ تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن، مؤكدا وقوف الشعب المصري صفا واحداً خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

محافظ بني سويف يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب من القوات المسلحة

محافظ بني سويف يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب من القوات المسلحة

محافظ بني سويف يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب من القوات المسلحة

محافظ بني سويف يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب من القوات المسلحة