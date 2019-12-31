شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل مجلس إدارة نادى القضاة الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وأعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، حيث قدموا له التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، وأعربوا عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد.
وخلال اللقاء تم طرح العديد من الموضوعات التي تهم أعضاء النيابة العامة والقضاء، كما قدم أعضاء مجلس الإدارة لوزير العدل مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية الذي أعدها المجلس، ووعد الوزير بدراستها.
وفى نهاية اللقاء، تمنى «مروان» لهم التوفيق في الفترة الجديدة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، وأبدوا تفهمًا للظروف التي تمر بها البلاد، ووعيًا بالمخاطر المحيطة بالدولة.
ومن جانبه قدم المستشار محمد عبدالمحسن، درع نادي القضاة للمستشار عمر مروان، تعبيرًا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه القضائي المشرف.
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