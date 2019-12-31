شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة دياب مديرًا لـ«زراعة جنوب سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور أسامة إبراهيم دياب، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، للعمل مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء. يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم ١٥٥٥ لسنة ٢٠١٩.

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