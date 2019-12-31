شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران و٣ محافظين يبحثون مشاكل «الطريق الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. وسكرتير عام محافظ القاهرة لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية الهامة.

بدأ اللقاء بمناقشة تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري، حيث أكد وزير النقل على أهمية الطريق الدائري كشريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين كافة الاطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

Advertisements

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من تنقل المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص باتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية وان الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الآلية وسيتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع بوضع الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة ،بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.

بعدها استعرض وزير النقل التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها رئيس الجمهورية.