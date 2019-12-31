شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم الإسكندرية»: استقبلنا 10 مراهقين ورضيع بسبب «حبة الغلة» في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل ١١ حالة بتسمم فوسفيد الأولومنيوم الحاد المعروف بـ«حبة الغلة»، خلال شهر ديسمبر الجاري، لأشخاص قادمين من محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وأوضحت «غانم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحالات الـ١١ تم تقديم الخدمة الطبية لهم خلال فترة احتجازهم في المركز فور وصولهم، مشيرة إلى أن جميع الحالات خرجت بعد استقرار حالتهم الصحية.

ولفتت إلى أن الحالات لأعمار في سن المراهقة ما عدا طفل عمره عام ونصف أخذ حبة الغلة بطريق الخطأ.