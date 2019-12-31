شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى في جراحة المسالك للأطفال بمستشفى مصر الجديدة العسكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الأستاذ الدكتور منير حنا، خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك في الفترة من 10 وحتى 26 يناير الحالي، جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.
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