شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف جميع معاشات يناير غدًا بمناسبة أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020، غدًا من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، وذلك لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأضافت «القباج» أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف .